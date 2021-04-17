Тварина промчала в напрямку будівлі туалету і зрештою забігла всередину.

У Польщі до громадської вбиральні забіг дикий кабан.

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Тварина забігла на територію АЗС, промчала в напрямку будівлі туалету і зрештою забігла всередину, а через деякий час вийшла зі вбиральні та побігла геть.

Візит кабана потрапив на камери відеоспостереження. Що саме тварина робила в туалеті, невідомо.

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Автор: Катерина Комолова