Людина потоваришувала з четверолапими в Америці, зв’язок існує понад 12 тисяч років.

Зв’язок між людьми та собаками виник приблизно 12 000 років тому - на 2 000 років раніше, ніж вважалося. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Університетом Арізони, повідомляє Interesting Engineering.

Вчені посилаються на археологічні знахідки, винайдені на Алясці.

Від виживання до товариства

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Провідний дослідник Франсуа Ланое, доцент Школи антропології університету, наголосив на важливості цього відкриття для тих, хто вивчає перших жителів Америки.

"Тепер у нас є докази того, що собаки та люди розвинули близькі стосунки раніше, ніж ми уявляли", - заявив Ланое.

У 2018 році Ланоє та його команда виявили гомілкову кістку дорослого собаки. Радіовуглецеве дослідження показало, що тварина жила близько 12 000 років тому, наприкінці льодовикового періоду.

У червні 2023 року дослідники знайшли щелепну кістку собаки віком 8100 років біля пагорба Холлембек, яка демонструє ознаки одомашнення. Одним із найбільш інтригуючих висновків дослідження були докази наявності лосося в раціоні стародавніх собак. Хімічний аналіз кісток вказав на значний рівень білків, що свідчить про те, що ці собаки покладалися на людей у питанні отримання їжі.

"Це вогнепальна зброя. Вони не полюють на лосося самостійно в дикій природі", - сказав співавтор дослідження Бен Поттер, археолог з Університету Аляски в Фербенксі.

Собаки і люди

Хоча дані вказують на тісний зв’язок між людьми та собаками, дослідники стверджують, що наразі неясно, чи цей собака є найдавнішим одомашненим собакою в Америці.

Ланое зазначив, що хоча поведінка цих стародавніх собак свідчить про форму одомашнення, генетично вони можуть не бути пов’язаними з сучасними породами собак:

"Вони могли бути прирученими вовками, а не повністю одомашненими собаками".

Ось такий зв'язок

У свою чергу член спільноти Хілі-Лейк, яка представляє народ Мендас Ча’аг, Евелінн Комбс, каже, що багато мешканців її села підтримують тісний зв’язок зі своїми собаками.

"Мені дуже подобається, що ми можемо поглянути на записи і побачити, що тисячі років тому у нас все ще були наші супутники", - сказала місцева мешканка.

Останні новини про собак

Як повідомляв УНІАН, названо 10 порід собак для холодної погоди. Деякі породи чотирилапих були виведені спеціально для того, щоб справлятися з холодним кліматом або навіть отримувати від нього задоволення, і не бояться тривалих прогулянок по снігу та при мінусових температурах.

Також ми писали, чи можна вигулювати собаку по снігу. Зокрема, важливо враховувати породу і тип статури собаки. Якщо в нього коротка шерсть або низький рівень жиру в організмі, як у чихуахуа і хортів, подумайте про тепле пальто і черевички, щоб захистити подушечки лап.

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