Окупанти пояснили віничок «поповненням матеріально-технічної бази» садочка.

Днями підконтрольний Росії так званий «мер» Дебальцевого Ігор Захаревич розщедрився на кухонний віничок для дитячого садка.

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Фото з урочистостей одразу розтиражували на сторінці ватажка окупантів у Telegram та на сайті «адміністрації» міста. Однак світлини спровокували скандал, і їх оперативно видалили. Проте користувачі завчасно зробили з постів скріншоти.

«Турбота про дітей є найважливішим гарантом для існування будь-якої держави та хочеться якомога більше приділяти увагу поколінню, що підростає», – підписали фото у прес-службі «мера».

Окупанти пояснили віничок «поповненням матеріально-технічної бази» муніципального дошкільного освітнього закладу «Ясла-сад №5 Ладушки». Захаревич «вручив подарунок, необхідний для приготування їжі», пояснили в «адміністрації».

Кухонний віничок для збивання в крамницях коштує 40 гривень.

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Автор: УНІАН