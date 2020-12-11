Днями підконтрольний Росії так званий «мер» Дебальцевого Ігор Захаревич розщедрився на кухонний віничок для дитячого садка.
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Фото з урочистостей одразу розтиражували на сторінці ватажка окупантів у Telegram та на сайті «адміністрації» міста. Однак світлини спровокували скандал, і їх оперативно видалили. Проте користувачі завчасно зробили з постів скріншоти.
«Турбота про дітей є найважливішим гарантом для існування будь-якої держави та хочеться якомога більше приділяти увагу поколінню, що підростає», – підписали фото у прес-службі «мера».
Окупанти пояснили віничок «поповненням матеріально-технічної бази» муніципального дошкільного освітнього закладу «Ясла-сад №5 Ладушки». Захаревич «вручив подарунок, необхідний для приготування їжі», пояснили в «адміністрації».
Кухонний віничок для збивання в крамницях коштує 40 гривень.
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