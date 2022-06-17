Лавров заявив, що інформація про звірства російських окупантів - це фейк.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія "не нападала на Україну".

Про це повідомляє BBC.

"Ми не нападали на Україну. Ми оголосили "спеціальну військову операцію", коли у нас вже не залишилося ніякого способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО", - заявив Лавров.

Коментуючи слова верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета про те, що в селі Ягідне Чернігівської області російські окупанти 28 днів утримували 360 осіб, у тому числі 74 дитини, в підвалі школи, Лавров заявив, що це фейк.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включаючи верховного комісара з прав людини, включаючи, на превеликий жаль, генерального секретаря ООН і багатьох інших представників організації Об'єднаних Націй, відчувають тиск Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід... Росія не біла і не пухнаста, Росія така, яка вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є", - сказав Лавров.

Війна в Україні та брехня окупантів:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

6 червня Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійну зброю.

6 червня літак з Лавровим не пустили до Сербії – у відповідь на це Росія знову почала лякати світ ядерною зброєю.

8 червня стало відомо про те, що в Росії хочуть скасувати постанову про незалежності Литви та називають її незаконною.

8 червня Лавров нахамив журналісту у відповідь на питання про вкрадене в Україні зерно.

10 червня Росія звинуватила Польщу в окупації України.

16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров не зміг пояснити, навіщо Росія краде українське зерно.

16 червня в Foreign Policy з'явився матеріал, присвячений тому, що Путін сам звів нанівець кількісну перевагу військ РФ в Україні.

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