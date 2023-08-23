Австралійські вчені знайшли місце, яке може викликати справжню "золоту лихоманку".

Австралійські вчені знайшли місце на Землі, де заховано понад 99% усього золота світу. Вони впевнені, що цього "багатства" стане, щоб покрити кожну частинку землі на глибині 50 сантиметрів. Раніше ми писали, яким людям не рекомендовано носити прикраси з золота.

Відповідне дослідження вчені провели під керівництвом професора Бернарда Вуда з Університету Маккуорі, пише IFLSCIENCE.

Згідно з їхніми прорахунками, майже все золото світу знаходиться у ядрі Землі. Ядро складається здебільшого із заліза та нікелю, однак також в ньому існують рідкісні домішки, які вкрай складно ідентифікувати окремо.

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До певного часу відповідна кількість цих домішок, у тому числі дорогоцінних металів, залишалася загадкою. Однак у 2006 році група вчених знайшла спосіб їх оцінити. Було виявлено, що деякі астероїди, ймовірно, мають досить схожий склад із Землею, оскільки вони утворилися з однієї частини протопланетного диска.

Тому, вимірюючи склад вуглецевих хондритових метеоритів, які походять з цих астероїдів, можна обчислити, скільки кожного елемента є на Землі. Для цього потрібно відняти кількість вже відомої концентрації елементів, що містяться в корі та мантії Землі, від показника астероїда. Різниця в обчисленні покаже, скільки кожного елемента знаходиться в ядрі Землі, прорахували вчені.

Складність припущення полягає в тому, що складно виявити, наскільки Земля та більш дрібні об’єкти матерії (астероїди) по різному еволюціонували до цього часу.

Однак з огляду на ці висновки, команда Вуда створила модель, яка дозволяє частково це перевірити.

Було виявлено, що елементи, які не розчиняються в рідкому залізі, не будуть міститися у ядрі. Отже, ймовірно, їх кількість набагато більша саме в земній корі. Аналогічним методом вчені оцінили кількість кожного елементу, який розчиняється у залізі й, природньо, акцентували на золоті.

"Ми можемо сказати, що понад 99% золота Землі знаходиться в ядрі", - прокоментував Вуд відповідне відкриття ABC.

Виходячи з такої логіки, можна припустити, що вцілілі астероїди, особливо ті, які, як вважають, являють собою ядра планетезималей - також мають чимало золота всередині.

Дістатися до них важко, але все ж легше, ніж пробурити ядро Землі, тому NASA планує у 2023 році запустити зонд до Психеї до одного з найбільш відомих астероїдів галактики.

Вчені знайшли підземні гори, які претендують на рекорд Евересту

Раніше вчені з Алабамського університету відкрили підземні вершини, які у 4,5 раза вищі за усім відомі схили Евересту. Ці хребти називаються зонами наднизьких швидкостей й знаходяться біля ядра Землі: на межі між ним та мантією.

Вершини розташовані на глибині близько 3000 км - за одним з припущень, цей "феномен" прийшов до нас як відлуння від древніх океанічних кірок. Відкрити вершини вдалося завдяки дослідницьким станціям, розташованим в Антарктиді.

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