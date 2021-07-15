Фальшивий хабар харків'янин відправив разом з клопотанням поштою, у звичайному конверті.

В Харків боржник "Харківводоканалу" намагався підкупити суддю Вищої ради правосуддя. Для цього чоловік вирішив використати не справжні гроші, а ксерокопії купюр.

Фальшивий хабар харків'янин відправив судді поштою, разом з клопотанням у справі про стягнення заборгованості на користь міського водоканалу, передає Depo.Харків.

У клопотанні чоловік написав: "враховуючи безпідставність правових вимог, прошу прийняти цей невеликий подарунок, що в конверті, а після винесеної постанови про залишення без розгляду або закриття провадження, я передам такий подарунок ще". Подарунком харків'янин назвав ксерокопії купюр по 100 доларів.

У своєму хитрому плані чоловік не врахував, що суддя може відкрити лист не одразу.

Читайте такожГлухонімому жителю Індії замість щеплення проти COVID-19 зробили стерилізаціюТак, 12 липня, за день до засідання у справі про стягнення боргу з чоловіка на користь КП "Харківводоканал", від боржника поштою прийшло клопотання, в якому він просив залишити позов без розгляду. Однак лист від чоловіка суддя побачив і відкрив тільки 13 липня, вже після винесення свого рішення у цій справі.

Такий лист з ксерокопіями купюр суддя розцінив як втручання у Правосуддя. Тому він звернувся до Вищої ради правосуддя, де тепер мають вжити заходів щодо забезпечення незалежності та авторитету суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Харкова з грубим порушенням умов зберігання доставили вакцину Pfizer .

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко