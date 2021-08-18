У жінки вилучили сигарети з імовірно наркотичною речовиною. Родич розлютився, що його сестру відпустили.

В Одесі чоловік побив поліцейського через те, що той не відправив його сестру-наркоманку в ізолятор тимчасового утримання.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора, 17 серпня.

Встановлено, що у сестри 41-річного чоловіка правоохоронці вилучили сигарети з імовірно наркотичною речовиною. Після вилучення жінку відпустили, а потім в поліцію прийшов брат підозрюваної.

"Він обурився через те, що правоохоронці не помістили в ізолятор тимчасового утримання його сестру, у якої кількома годинами раніше вилучили сигарети нібито з наркотичною речовиною. Почувши, що питання про обрання запобіжного заходу жінці буде вирішуватися після проведення експертизи, чоловік за допомогою кулаків вирішив виплеснути на одного з поліцейських свою злість", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, городянин у відділенні поліції вдарив оперативника по голові, завдавши йому черепно-мозкову травму.

Правопорушника затримали та оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, інцидент стався у відділенні поліції на вулиці Чорноморського Козацтва (Суворовський район Одеси). Вчора вранці в поліцію звернулася місцева мешканка, яка нібито заявила, що на вулиці Ядова наркозалежний чоловік силою утримує її дочку. Прибулі на місце патрульні виявили жінку, яка перебувала під впливом наркотичної речовини. У неї знайшли сигарету з імовірно наркотичною речовиною. Після допиту її відпустили під особисте зобов'язання. Але факт того, що її відпустили, викликав невдоволення у родичів.

Автор: Лариса Козова