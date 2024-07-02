Вживання чорносливу щодня може уповільнити вікову втрату кісткової маси та зменшити ризик переломів кісток.

Давно відомо, що вживання чорносливу сприяє регулярним відвідуванням туалету, але вчені знайшли ще одну користь цих сухофруктів. Так, за даними Osteoporosis International, чорнослив пов’язаний із покращенням структури та міцності кісток у жінок у постменопаузі, пише Newsweek.

Тому вживання чорносливу щодня може уповільнити вікову втрату кісткової маси та зменшити ризик переломів кісток, кажуть дослідники.

"Щоденне споживання чорносливу впливає на фактори, пов’язані з ризиком переломів. Це клінічно неоціненне", - сказала співавтор дослідження Мері Джейн Де Соуза, провідний професор кінезіології та фізіології Пенсільванського університету (США). Відео дня

Зазначається, що з віком щільність кісткової тканини має тенденцію до зменшення. Частково це пов’язано з природним зниженням здатності організму регенерувати кісткову тканину.

"Баланс між резорбцією кісткової тканини (процесом, під час якого кістка руйнується, а її мінерали потрапляють у кров) і формуванням кісткової тканини змінюється, що призводить до більшої втрати кісткової маси, ніж формування", - йдеться у матеріалі.

Так, зниження рівня естрогену під час менопаузи значно прискорює втрату кісткової маси, а це означає, що жінки в постменопаузі піддаються особливому ризику. Естроген допомагає захистити щільність кісток, тому низькі рівні призводять до посиленого розсмоктування кісток. У чоловіків поступове зниження рівня тестостерону також може сприяти ослабленню кісток.

"Збільшення втрати кісткової маси може призвести до остеопорозу, коли кістка стає пористою, менш щільною та більш схильною до переломів. У США понад 10 мільйонів людей страждають на остеопороз, більшість з яких - жінки в постменопаузі. ... Чорнослив містить багато хімічних речовин, таких як поліфеноли, які гальмують процес втрати кісткової маси", - зазначають експерти.

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