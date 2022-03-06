Багато хто вважає це відео доказом чуток про те, що Путін ховається в своєму бункері на горі Ямантау.

Користувачі мережі обговорюють, ймовірно, змонтоване відео з президентом РФ Володимиром Путіним з нібито зустрічі з російськими стюардесами. Глядачі звернули увагу на зелений контур і "прозорий" мікрофон, крізь який проходить рука агресора.

На думку уважних глядачів, президент Росії міг сидіти на зеленому тлі. Тобто дві картинки - зі співробітницями авіакомпаній РФ і з самим Путіним - знімалися в різний час, а потім "склеювалися".

Також багато хто помітив, що рука глави країни-агресора проходить крізь мікрофон, коли він жестикулює. А дехто звернув увагу на той факт, що дівчина не реагує на міміку Путіна і жести, вона дивиться на порожній стілець.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, Путін боїться вилізти зі свого бункера, а відео було зроблено із застосуванням технології хромакея (технологія поєднання двох і більше зображень або кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей або предмети на довільному тлі, знятому в іншому місці).

"Як можна побачити, мікрофон несправжній, як і вся "масовка" на відео. Сам Путін, на думку багатьох, перебуває зараз у своєму бункері на горі Ямантау", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський потролив Путіна, відсунувши рукою мікрофон в кінці свого виступу.

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