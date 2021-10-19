"Художницю" розшукують правоохоронці, дізналися журналісти.

У Львові на Митній площі невідома жінка вночі розфарбувала сірі бордюри у різні кольори – зелений, білий, блакитний.

Жінка упродовж трьох годин фарбувала бордюри посеред ночі, щоб не опинитися у центрі уваги, але потрапила на камери відеоспостереження, йдеться у сюжеті ТСН.

За даними журналістів, комунальники помітили різноколірні бордюри вранці й були збентежені.

"…По міських камерах відеоспостереження вдалося з’ясувати, хто саме їх видозмінив, але незрозуміло – навіщо", – йдеться у сюжеті.

Жінку розшукують співробітники поліції, оскільки вона завдала Львову збитків – бордюри необхідно буде перефарбувати у сірий.

Нагадаємо, влітку минулого року у Львові комунальники на вул. Трактат Глинянський на тротуарі оригінально залатали прогалину у бруківці. Замість того, щоб вкласти нову бруківку, комунальники залили діру бетоном, а зверху нанесли малюнок, який імітує плити.

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Автор: Екатерина Присяжнюк