Фінальна ціна була шоком і "стала новим рекордом для будь-якої пляшки спиртного або вина, проданої на аукціоні".

У Великобританії продали пляшку "найбільш затребуваного в світі шотландського віскі" Macallan 1926 за 2,7 млн доларів.

Це одна з лише 40 пляшок віскі, видобутого після 60-річної витримки в бочках з хересом, що робить його найстарішим урожаєм Macallan за всю історію виробництва, пише CNN.

Sotheby's очікував, що за пляшку буде виручено 934 274 – 1,4 млн доларів. Але фінальна ціна була шоком і "стала новим рекордом для будь-якої пляшки спиртного або вина, проданої на аукціоні". Глава відділу віскі Sotheby's Джонні Фаул перед продажем спробував "крихітну краплю" цього напою.

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"Він дуже насичений, у ньому багато сухофруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева", - сказав він, назвавши його "неймовірним" віскі, до якого не слід ставитися легковажно.

Продаж рідкісного віскі

Раніше на аукціоні Sotheby's в Лондоні було встановлено рекорд вартості віскі-найдорожча пляшка і найцінніша колекція.

24 жовтня 2019 року на аукціоні Sotheby's була продана найцінніша колекція шотландського віскі, яка коли-небудь виставлялася на аукціоні. Одна з пляшок у цій колекції встановила світовий рекорд. Пляшка Maccallan 1926 року 60-річної витримки була продана за $1,9 млн.

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