Деякі пари хочуть занадто незвичайне весільне фото, щоб всіх вразити.

Американський весільний фотограф Келлі Карріко розповіла журналістам про найбезглуздіше і незвичайне прохання своїх клієнтів, які вона чула за 11 років роботи. Розповідь жінки опублікувало видання Newsweek.

За її словами, в останні роки молодята все частіше відмовляються від класичних весільних фотографій і стають "більш винахідливими" у виборі стилю для таких знімків.

Зовсім недавно, в червні 2023 року, чергові клієнти попросили Карріко зробити знімок нареченого і нареченої саме в той момент, коли позаду них злітає літак.

"За свою кар'єру мене просили прогулятися стежками, про які ми ніколи не знали, де вони закінчуються, фотографувати весілля під час грози і стояти на краю кручі, які були набагато більш небезпечними або дурними, ніж ця подія насправді", – зізналася фотограф.

Жінка зазначила, що багато хто насправді вважатиме такий знімок дурним, тим більше, що простіше було б прифотошопити літак до знімка, а не знімати зліт реального літака.

"Труднощі були в основному в короткому відрізку часу, в який у нас був на все про все. У нас було всього кілька хвилин, і це була імпровізована зйомка з одного дубля. Мені потрібно було зробити все правильно з першого разу, жодних переробок і часу на надмірну винахідливість", — сказала вона.

Відтоді, як Карріко опублікувала в TikTok процес зйомки цього фото, ролик встиг зібрати понад 4,9 мільйона переглядів і понад 166 тисяч лайків.

Курйози на весіллях - останні новини

Раніше УНІАН писав, що в Індії стався досить курйозний випадок на весіллі: наречена відмовилася виходити заміж, тому що наречений був п'яний. Крім того, жінка в люті поскаржилася на коханого в поліцію і зажадала від нього заплатити за зірване свято.

Але про куди більш "дикий" випадок повідала одна користувачка Reddit. Її коханий вирішив влаштувати "весілля-сюрприз": запросив на нібито звичайну вечірку, куди друзі і родичі пари вже були запрошені. Гості плескали і чекали, коли ж почнеться весілля. Однак дівчина була в шоці. Дівчина спробувала поговорити з обранцем і пояснити, що у неї має бути право голосу. Зрештою весілля так і не відбулася.

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