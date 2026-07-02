Найпростіший і найшвидший спосіб приготувати пасту: для цього не потрібна каструля

Виходить надзвичайно смачна ресторанна страва.

Паста – одна з тих страв, яку люблять практично всі. Це ідеальний вибір для вечері у будні, коли у вас мало часу, і їжа має бути готова якомога швидше. Паста зазвичай готується досить швидко, але з огляду на те, що спочатку потрібно довести каструлю з водою до кипіння, весь процес може трохи затягнутися.

Тому кулінарні фахівці пропонують відмовитися від варіння пасти в каструлі на користь набагато швидшої та простішої альтернативи.

Як пише Mirror, експерти рекомендують готувати пасту на сковорідці. Так ви можете зварити пасту і приготувати соус одночасно в одному посуді, а це означає, що вам не доведеться потім возитися з горою брудного посуду після вечері. При цьому ви дуже швидко і без жодних зусиль отримаєте смачну страву.

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Рецептів пасти, приготованої в одній сковороді, більш ніж достатньо, але ось вам найпростіший рецепт пасти з томатами, з яким впорається будь-хто, а результат вийде – як у чудовому ресторані.

Інгредієнти:

350 г спагетті

400 г консервованих помідорів

Одна велика цибулина, нарізана скибочками

Чотири зубчики часнику, очищені та нарізані скибочками

Дві столові ложки оливкової олії

Чотири столові ложки песто

Три столові ложки томатної пасти

Один літр овочевого бульйону

Одна чайна ложка солі

1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

200 г помідорів черрі

75 г тертого пармезану

Спосіб приготування

Візьміть сковороду з кришкою, додайте спагетті, консервовані помідори, цибулю, часник, оливкову олію, песто, сіль, перець і бульйон. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин, поки макарони не стануть майже готовими. Додайте помідори черрі та продовжуйте готувати ще три-чотири хвилини, доки макарони не стануть повністю м’якими, а помідори черрі повністю не приготуються. Розкладіть по тарілках, посипте пармезаном і подавайте.

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