Найпростіший і найшвидший спосіб приготувати пасту: для цього не потрібна каструля

Паста – одна з тих страв, яку люблять практично всі. Це ідеальний вибір для вечері у будні, коли у вас мало часу, і їжа має бути готова якомога швидше. Паста зазвичай готується досить швидко, але з огляду на те, що спочатку потрібно довести каструлю з водою до кипіння, весь процес може трохи затягнутися.

Тому кулінарні фахівці пропонують відмовитися від варіння пасти в каструлі на користь набагато швидшої та простішої альтернативи.

Як пише Mirror, експерти рекомендують готувати пасту на сковорідці. Так ви можете зварити пасту і приготувати соус одночасно в одному посуді, а це означає, що вам не доведеться потім возитися з горою брудного посуду після вечері. При цьому ви дуже швидко і без жодних зусиль отримаєте смачну страву.

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Рецептів пасти, приготованої в одній сковороді, більш ніж достатньо, але ось вам найпростіший рецепт пасти з томатами, з яким впорається будь-хто, а результат вийде – як у чудовому ресторані.

Інгредієнти:

  • 350 г спагетті
  • 400 г консервованих помідорів
  • Одна велика цибулина, нарізана скибочками
  • Чотири зубчики часнику, очищені та нарізані скибочками
  • Дві столові ложки оливкової олії
  • Чотири столові ложки песто
  • Три столові ложки томатної пасти
  • Один літр овочевого бульйону
  • Одна чайна ложка солі
  • 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
  • 200 г помідорів черрі
  • 75 г тертого пармезану

Спосіб приготування

  1. Візьміть сковороду з кришкою, додайте спагетті, консервовані помідори, цибулю, часник, оливкову олію, песто, сіль, перець і бульйон.
  2. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин, поки макарони не стануть майже готовими.
  3. Додайте помідори черрі та продовжуйте готувати ще три-чотири хвилини, доки макарони не стануть повністю м’якими, а помідори черрі повністю не приготуються.
  4. Розкладіть по тарілках, посипте пармезаном і подавайте.

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