Найпростіший і найшвидший спосіб приготувати пасту: для цього не потрібна каструля

Паста – одна з тих страв, яку люблять практично всі. Це ідеальний вибір для вечері у будні, коли у вас мало часу, і їжа має бути готова якомога швидше. Паста зазвичай готується досить швидко, але з огляду на те, що спочатку потрібно довести каструлю з водою до кипіння, весь процес може трохи затягнутися.
Тому кулінарні фахівці пропонують відмовитися від варіння пасти в каструлі на користь набагато швидшої та простішої альтернативи.
Як пише Mirror, експерти рекомендують готувати пасту на сковорідці. Так ви можете зварити пасту і приготувати соус одночасно в одному посуді, а це означає, що вам не доведеться потім возитися з горою брудного посуду після вечері. При цьому ви дуже швидко і без жодних зусиль отримаєте смачну страву.
Рецептів пасти, приготованої в одній сковороді, більш ніж достатньо, але ось вам найпростіший рецепт пасти з томатами, з яким впорається будь-хто, а результат вийде – як у чудовому ресторані.
Інгредієнти:
- 350 г спагетті
- 400 г консервованих помідорів
- Одна велика цибулина, нарізана скибочками
- Чотири зубчики часнику, очищені та нарізані скибочками
- Дві столові ложки оливкової олії
- Чотири столові ложки песто
- Три столові ложки томатної пасти
- Один літр овочевого бульйону
- Одна чайна ложка солі
- 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
- 200 г помідорів черрі
- 75 г тертого пармезану
Спосіб приготування
- Візьміть сковороду з кришкою, додайте спагетті, консервовані помідори, цибулю, часник, оливкову олію, песто, сіль, перець і бульйон.
- Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин, поки макарони не стануть майже готовими.
- Додайте помідори черрі та продовжуйте готувати ще три-чотири хвилини, доки макарони не стануть повністю м’якими, а помідори черрі повністю не приготуються.
- Розкладіть по тарілках, посипте пармезаном і подавайте.
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