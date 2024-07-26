Скоріше за все, камера вашого смартфона може зробити набагато більше, ніж ви собі уявляєте.

Багато хто з нас просто використовує камеру свого смартфона, не замислюючись. Водночас є прості кроки, які ви можете зробити, щоб отримати кращі фотографії зі свого телефону. Видання Independent зібрало кілька найкращих порад, які допоможуть вам стати фотографом-професіоналом.

1. Увімкніть деякі напрямні

Додаток для камери iPhone, як правило, є обережним, коли справа доходить до елементів керування та деталей, зберігаючи речі простими та безладними. Тим не менш, є один параметр, який може значно допомогти людям, коли йдеться про композицію фотографій, – сітка.

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Перейдіть до опції "Налаштування", прокрутіть униз до пункту "Камера" та натисніть на нього. Ви побачите багато параметрів, і один із них у розділі "Композиція" називається "Сітка". Увімкніть це, і ваш видошукач у програмі матиме сітку ліній, щоб допомогти вам візуалізувати кадр, який ви знімаєте.

Це чудово підходить для створення більш цікавих знімків і забезпечення належного оформлення кадру, а якщо ви об’єднаєте його з інструментом "Рівень" до свого горизонту, ви отримаєте дуже простий інструмент, який допоможе вам винахідливіше наповнити свої фотографії.

2. Виберіть параметри спалаху

Спалах може покращити або порушити якість фотографії – світлодіодний спалах на більшості нових iPhone досить потужний, але іноді він спрацьовує, коли ви цього найменше хочете. Занадто багато людей публікують нічні знімки, які були б кращими без спалаху, що висвітлює пил у повітрі навколо них, або вони публікують тьмяні знімки, які були б кращими, якби вони були трохи більш освітлені.

Щоб контролювати це трохи більш обдумано, коли ваша програма Камера відкрита, просто торкніться маленької піктограми блискавки у верхньому лівому куті дисплея (у вертикальному режимі), щоб увімкнути та вимкнути спалах.

Для більшого контролю торкніться маленької стрілки біля селфі-камери на дисплеї. У нижній частині видошукача з’являться елементи керування, включно з параметром спалаху, який дозволяє перемикати його між "Автоматичний спалах", "Увімкнено" та "Вимкнуто".

3. Використовуйте додаткові налаштування

Це швидке меню є ще одним чудовим інструментом: натискання цієї стрілки вашою селфі-камерою (або "Динамічний острів" на новіших iPhone) відкриває низку елементів керування. Серед них можна вибрати фільтри, змінити рівень експозиції вручну, увімкнути або вимкнути "Живі фотографії" тощо.

Найкраще те, що він контекстно-залежний – меню змінюється залежно від того, який режим ви використовуєте. Отже, якщо ви робите знімок у "Портретному режимі", це дозволить вам змінити фокусну відстань.

Поекспериментуйте з цими елементами керування та налаштуваннями, і незабаром ви знайдете деякі з них, які стануть у пригоді, коли ви робите більш якісний знімок.

4. Виберіть типи файлів

Якщо ви намагаєтеся більше захопитися редагуванням фотографій чи відео, ви незабаром зрозумієте, що існує багато змінних, коли мова йде про тип файлу, розмір файлу та роздільну здатність. На щастя, ви можете керувати багатьма з цих варіантів у програмі "Налаштування" в розділі "Камера".

По-перше, ви можете вибрати роздільну здатність і частоту кадрів для кожного типу відео, причому варіанти з вищою роздільною здатністю займають більше пам’яті, коли ви їх використовуєте. Торкнувшись опції "Формати", ви зможете вибрати між форматом Apple HEIF/HEVC для фотографій і відео чи більш широко використовуваними форматами JPEG/H.264, якими вам буде легше ділитися та редагувати їх у програмному забезпеченні сторонніх розробників.

Справжні ентузіасти можуть поекспериментувати з файлами ProRAW на сумісних iPhone. Це дає вам найбільше можливих варіантів редагування, але також займає найбільше місця для зберігання.

5. Збережіть налаштування

У цьому надзвичайно важливому розділі "Камера" в програмі "Налаштування" є ще одне маловикористовуване меню, про яке люди повинні знати, – "Зберегти налаштування". Торкніться його, і ви побачите фантастичний набір параметрів, за допомогою яких ваша камера запам’ятає, що ви робили востаннє.

Таким чином, замість переходу до режиму фото за замовчуванням наступного разу, коли ви відкриваєте камеру, ваша камера може відкритися в тому ж режимі, який ви використовували, навіть зберігаючи ті самі налаштування експозиції, керування глибиною тощо – ідеально, якщо ви використовуєте телефон, наприклад, під час поїздки, і не хочете щоразу все налаштовувати заново.

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