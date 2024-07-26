Названо найкращі Android-смартфони для купівлі влітку 2024 року

Примітно, що в рейтингу представлені пристрої тільки від двох виробників.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Втім, це також означає, що може бути складно вирішити, який пристрій найкраще підходить для ваших потреб.

Редактори авторитетного порталу Engadget підбили проміжні підсумки 2024-го і вибрали найкращі Android-смартфони, доступні на ринку. Автори не складали топи і не розкладали телефони по місцях, але визначили найкращі пристрої в різних категоріях.

Найкращий загалом – Google Pixel 8 Pro

За характеристиками логічніше назвати найкращим Galaxy S24 Ultra, але він занадто дорогий для більшості, тоді як Pixel 8 Pro – оптимальний вибір. У нього одні з найкращих камер на ринку, чудовий дисплей, приголомшливий софт, цілий набір ШІ-функції, а отримувати оновлення він буде до 2030 року.

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З мінусів відзначили давню проблему смартфонів Google повільного і ненадійного процесу розблокування. А ще він на 100 доларів дорожчий, ніж торік.

Найкращий бюджетний смартфон – Google Pixel 8а

Моделі Pixel A-серії довгий час вважалися одними з найкращих смартфонів середнього класу на ринку. Але з виходом Pixel 8а Google вивела їх на новий рівень.

Він не боїться води, ідеально лежить у долоні і в найкращих традиціях "пікселів" оснащений чудовою камерою навіть за мірками флагманів. На тлі інших Android-смартфонів до $500 він виділяється наявністю ШІ-функцій і 7-річною підтримкою. Якщо шукати недоліки, то це повільна бездротова зарядка і товсті рамки.

Найкращий смартфон-максималіст – Samsung Galaxy S24 Ultra

У ньому є все, що можна бажати від сучасного телефону: потужний чипсет, топова камера з ШІ-опціями, тривалий час автономної роботи і дуже великий екран. По суті, пристрій можна використовувати і як смартфон, і як невеликий планшет. А ще в нього є вбудований стилус.

Однак при стартовій ціні в 1300 доларів Galaxy S24 Ultra занадто дорогий, щоб рекомендувати його всім.

Найкращий складаний смартфон – Samsung Galaxy Z Fold 6

Свіжий флагман дуже схожий на свого попередника, але тепер він міцніший, легший, використовує топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 і, як і серія Galaxy S24, пропонує сім років підтримки ОС Android і безліч функцій на базі ШІ, розкиданих по всьому телефону. Крім того, Z Fold 6 залишається одним із небагатьох складних пристроїв із власною підтримкою стилуса.

Мінуси ті самі, що й у Galaxy S24 Ultra – і до того дорогий флагман Samsung подорожчав на 100 доларів і тепер коштує від $1899. А ще швидкість зарядки могла б бути вищою.

Якщо бюджет менший, УНІАН ділився 4-ма найкращими бюджетними смартфонами у 2024 році. Ці пристрої дешевше за $200 мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з якісними камерами та NFC для безконтактних платежів.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 6 найкращих компактів на ринку. Вони не тільки радують розмірами і характеристиками, а й не втратять свою актуальність у найближчі роки.

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