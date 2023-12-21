Якщо самотність робить вас нещасним, ви невірно розумієте значення стосунків в житті людини.

Іноді ми самі собі можемо бути найгіршим ворогом, саботуючи власне щастя негативними звичками та моделями мислення. Особливо до самопригнічення схильні самотні люди.

Отже, якщо ви самотні та постійно незадоволені своїм життям, можливо, настав час уважніше придивитися до того, що ви робите, що заважає вашій радості. Видання Hack Spirit наводить перелік із 9 шкідливих моделей мислення, яких варто позбутися:

1) Припиніть порівнювати себе з іншими

Існує згубна звичка, до якої багато хто з нас впадає, особливо в епоху соціальних медіа, і це звичка порівнювати себе з іншими. Дуже легко дивитися на друзів, родичів чи навіть незнайомців в Інтернеті, які перебувають у стосунках, і відчувати, що ти сам щось втрачаєш. Це квиток в один кінець, щоб почуватися нещасним.

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Реальність така, що подорож у кожного різна. Немає правильного чи неправильного, коли мова йде про стосунки чи самотність. Обидва мають свої унікальні переваги та проблеми. Тому зосередьтеся на тому, що робить вас щасливим саме зараз.

2) Припиніть думати, що лише стосунки зроблять вас щасливим

Самотні люди часто міркують так, ніби щасливий час їхнього життя настане лише тоді, коли в їхньому житті хтось з’явиться і зробить усе ідеальним. Але це помилковий шаблон мислення хоча б тому, що він завищує очікування від майбутнього партнера і не дозволяє бути щасливим зараз.

Радість у житті треба шукати в повсякденності – хобі, відпочинку тощо. Така самозадоволеність і радість не зникнуть, коли ви вступите у стосунки, а лише посилить їх.

3) Припиніть нехтувати дружбою

Люди, які мають міцну дружбу, щасливіші, незалежно від того, перебувають вони у романтичних стосунках чи ні. Однак деякі люди в гонитві за романтичними стосунками нехтують друзями.

Насправді ж друзі пропонують підтримку, товаришування та відчуття причетності, що робить вас емоційно більш повноцінним. Вони також можуть надати іншу перспективу, допомогти нам пережити важкі часи та додати в життя веселощів і задоволення.

4) Припиніть надміру думати

Ми всі маємо тенденцію час від часу переосмислювати речі, і коли ви самотні, це часто означає аналіз минулих стосунків або хвилювання про майбутні. Але правда в тому, що надмірне мислення призводить лише до стресу, тривоги та нещастя. Це змушує нас застрягти в минулому або тривожитися про майбутнє, а не дозволяє нам насолоджуватися теперішнім моментом.

Тож замість того, щоб витрачати нескінченні години на повторення старих розмов у своїй голові чи уяву сценаріїв майбутніх стосунків, спробуйте зосередитися на тут і зараз. Практикуйте уважність, займайтеся тим, що вам подобається, і пам’ятайте, що бути самотнім – це нормально.

5) Не ігноруйте свої інтереси

Бути самотнім — ідеальний час, щоб знову відкрити для себе старі хобі, дослідити нові інтереси та зануритися у свої захоплення. Тим не менш, часто ми можемо бути настільки захопленими своїм самотнім статусом, що забуваємо займатися улюбленою справою.

Малювання, подорожі, писання, кулінарія чи будь-яка інша діяльність, яка запалює ваше серце – не стримуйтеся! Це не тільки принесе вам щастя та задоволення, але й зробить вас більш розвиненою людиною, яка буде привабливою для потенційних партнерів.

6) Не будьте суворим до себе

Іноді самотність може викликати почуття сумніву в собі або незахищеності. Ви можете впіймати себе на тому, що думаєте, чи з вами щось не так, або чому ви досі самотні, а інші перебувають у стосунках.

Але послухайте: те, що ви самотні, не робить вас менш цінним, менш привабливим чи менш чудовим. Це не відображення вашої цінності. У кожного своя унікальна подорож. Бути самотнім — це лише розділ у вашому житті, а не вся книга.

7) Не уникайте залишатися на самоті

Деякі люди, аби не відчувати самотність, забивають увесь свій вільний час непотрібними справами і зустрічами. Але уникати часу на самоті — це все одно, що тікати від самого себе. Це відмова протистояти власним думкам, почуттям і емоціям.

Час, проведений наодинці, може неймовірно збагатити. Це дає простір для саморефлексії та саморозуміння. Це дозволяє вам відчувати себе комфортно у власній присутності, що є безцінним навиком.

Якщо ви постійно бігаєте від одного світського заходу до іншого, спробуйте трохи сповільнитися. Проведіть деякий час наодинці. Прислухайтеся до своїх думок, визнайте свої почуття та пізнайте себе краще. Ви можете просто виявити, що власна компанія вам подобається більше, ніж ви думали.

8) Не бійтеся майбутнього

Страх перед невідомим може паралізувати, і коли ви самотні, майбутнє може здаватися дуже невизначеним. Але правда в тому, що ніхто не знає, що принесе майбутнє. Хвилювання через це нічого не змінить і точно не зробить вас щасливими.

Замість того, щоб боятися майбутнього, прийміть сьогодення. Святкуйте там, де ви зараз. Ваші поточні досягнення, виклики, які ви подолали, зростання, яке ви відчули – усе це те, чим можна пишатися.

9) Не ототожнюйте відсутність стосунків із самотністю

Найбільш помилкове уявлення полягає в тому, що не мати партнера автоматично означає, що ти самотній. Так, самотність може виникнути з неодруженості, але вона також може виникнути у стосунках. Самотність не пов’язана з тим, один ви чи в шлюбі, це почуття відірваності від інших, а іноді й від самого себе.

Бути поза стосунками насправді може бути чудовою можливістю налагодити глибокий зв’язок із собою та іншими. Це час для самопізнання, любові до себе та особистісного зростання.

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