Жінка виявила у своїй ванній кімнаті чужого собаку, який застряг у підлозі з висунутою головою.

В інтернеті завірусилося відео жінки, яка одної ночі виявила у своїй ванній кімнаті чужу собаку, розповідає Newsweek.

На відео користувачки @kyndal_bret у TikTok, яке вже має понад 17 мільйонів переглядів, показано момент, коли жінка зайшла до своєї ванної кімнати після того, як почула шум, і виявила чужого собаку, який застряг у підлозі з висунутою головою.

У наступних роликах жінка пояснила, як несподіваному гостю вдалося потрапити до неї у ванну.

Пес, якого звали Лулу, вночі у пошуках притулку від шторму знайшов місце під домом жінки. У її ванній кімнаті якраз йшов ремонт і собака зміг зробити дірку в підлозі і просунути туди свою голову. Однак коли Лулу намагався пробратися до ванної кімнати, її нашийник застряг, і в такому вигляді її знайшла авторка відео.

Їй вдалося звільнити собаку і привести її в дім, а потім знайти її власників. Як пожартувала жінка, "Лулу раді в цьому домі в будь-який час, але, сподіваюся, наступного разу вона підійде до вхідних дверей".

На жаль, не всі несподівані знахідки такі милі. Ось, наприклад, історія про жінку, яка виявила, що під її будинком кілька місяців таємно жив незнайомець.

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