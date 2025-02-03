Дослідження показало, що "безпечних" морепродуктів практично не існує.

Нещодавнє дослідження показало, що в 99% (180 із 182) зразків морепродуктів, куплених у магазині або виловлених із рибальського судна в Орегоні, міститься мікропластик. Найбільшу небезпеку становлять креветки.

Вчені також з'ясували, що найпоширенішим видом мікропластику є волокна з одягу або текстилю - вони склали понад 80% виявлених частинок, пише The Guardian.

Ці результати підкреслюють серйозну проблему, пов'язану з широким використанням пластику, зазначила дослідниця мікропластику з Університету штату Портленд і співавторка дослідження Еліс Гранек.

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"Поки пластик залишається важливою частиною нашого повсякденного життя і широко використовується, ми будемо знаходити його і в нашій їжі", - додала вона. Мікропластик виявлено в пробах води в усьому світі, а їжа вважається одним з основних шляхів його потрапляння в організм. При цьому, забруднення мікропластиком може містити до 16 000 хімічних сполук, багато з яких пов'язані з канцерогенними ефектами, нейротоксичністю, гормональними збоями і порушенням розвитку.

Ці речовини можуть проникати через гематоенцефалічний і плацентарний бар'єри, а у людей, у чиїх тканинах серця виявлено мікропластик, ймовірність серцевого нападу або інсульту в найближчі кілька років збільшується вдвічі.

Високий рівень забруднення у креветок і оселедця, ймовірно, пояснюється тим, що вони харчуються планктоном біля поверхні води.

Але водночас автори дослідження не рекомендують уникати морепродуктів, оскільки мікропластик широко поширений і в м'ясі, і в рослинній їжі, а зміна раціону навряд чи допоможе знизити його споживання. Однак вони зазначили, що промивання морепродуктів перед вживанням може зменшити кількість мікропластику.

Що ще відомо зі сфери екології

Раніше УНІАН повідомляв, що океани нагріваються ще швидше останні 40 років. Темпи збільшилися в 4 рази. Провідний автор дослідження з Університету Редінга, професор Кріс Мерчант заявив: "Якщо уявити океани як ванну з водою, то в 1980-х гарячий кран був відкритий дуже слабко, нагріваючи воду всього на частки градуса за десятиліття. Але тепер гарячий кран відкритий набагато сильніше, і нагрівання значно прискорилося".

Крім того, найбільший у світі айсберг, що відколовся від льодовика, загрожує мільйонам пінгвінів і тюленів. Трильйон-тонна брила льоду "A23a" відкололася від льодовика ще минулого місяця і почала дрейфувати на північ.

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