Учені заявили, що в минулому столітті темпи нагрівання океанів були не такими великими, як зараз.

За останні 40 років темпи нагрівання океанів збільшилися більш ніж у чотири рази. Температура океану зростала приблизно на 0,06 градуса Цельсія протягом десятиліття (наприкінці 1980-х років), а зараз вона збільшується на 0,27 градуса Цельсія протягом 10 років, пише Phys.

Дослідження, опубліковане 28 січня 2025 року в журналі Environmental Research Letters, пояснює, чому 2023 і початок 2024 року були відзначені безпрецедентно високими температурами океану.

Провідний автор дослідження з Університету Редінга, професор Кріс Мерчант заявив: "Якщо уявити океани як ванну з водою, то в 1980-х гарячий кран був відкритий дуже слабко, нагріваючи воду всього на частки градуса за десятиліття. Але тепер гарячий кран відкритий набагато сильніше, і нагрівання значно прискорилося. Щоб уповільнити цей процес, потрібно почати "перекривати гарячий кран" - скорочувати глобальні викиди вуглекислого газу і рухатися до досягнення вуглецевої нейтральності".

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Повідомляється, що таке прискорене нагрівання океанів відбувається через зростаючий енергетичний дисбаланс Землі. Наша планета поглинає більше енергії Сонця, ніж її повертається назад у космос.

Цей дисбаланс практично подвоївся з 2010 року, почасти через збільшення концентрації парникових газів і зменшення сонячного світла, яке відбивається Землею. Глобальна температура океану досягла рекордно високих значень протягом 450 днів поспіль - у 2023 році та на початку 2024 року.

Частина цього тепла була зумовлена "Ель-Ніньо" - природним явищем потепління в Тихому океані.

Результати дослідження показують, що загальний рівень глобального нагрівання океанів, спостережуваний за останні десятиліття, не може слугувати точним індикатором майбутніх змін. Є ймовірність, що підвищення температури океанів, зафіксоване за останні 40 років, буде перевершено вже протягом найближчих 20 років.

Інші новини про наші океани

Раніше УНІАН повідомляв, що Ель-Ніньо 250 мільйонів років тому був інтенсивнішим за сучасний. "Дивно, але ці коливання клімату в минулому були навіть сильнішими, ніж те, що ми відчуваємо сьогодні. Це говорить нам про динаміку давніх кліматів і те, як вони могли б вплинути на наше розуміння майбутніх кліматичних змін.

Крім того, в Атлантичному океані відбувається дивна аномалія, причини виникнення якої вчені досі не можуть зрозуміти. Атлантичний океан остигає з рекордною швидкістю.

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