Бомбардування "Азовсталі" могло створити загрозу витоку десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню в Азовське море.

Бомбардування російськими загарбниками "Азовсталі" може призвести до знищення флори і фауни Азовського моря.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря.

"Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів", - сказано у повідомленні.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобіганню екологічної катастрофи світового рівня.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня радник мера Маріуполя заявив про загрозу погіршення у місті екологічної ситуації. Через дії окупантів у місті існує небезпека потрапляння у море холерної палички.

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