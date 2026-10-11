У кількох областях України застосовано аварійні відключення світла

Їх буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У кількох областях України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго" у Telegram-каналі, оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. "Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

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Крім того, тих людей, у кого зараз є електроенергія, в компанії закликали споживати її ощадливо.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укренерго" пояснили, що вимушено знеструмлюють споживачів в окремих областях через декілька факторів. Йдеться, зокрема, про те, що системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів.

Крім того, нова тактика росіян передбачає безперервні удари по підстанціях, лініях систем передачі та розподілу, зокрема, поруч з великими містами з високим рівнем енергоспоживання.

Також постійні повітряні тривоги в областях, де окупанти масовано атакують високовольтні підстанції та лінії, не дозволяють швидко проводити аварійно-відновлювальні роботи.

На думку Володимира Кудрицького, голови правління "Укренерго" (2020-2024 років), Україна провалила підготовку до осені-зими одразу в кількох напрямках. Зокрема, каже він, було провалено підготовку в одному з ключових напрямків для України, що стосується дефіциту генерації електроенергії.

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