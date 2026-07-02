Супутник NASA зафіксував у Чорному морі велетенські бірюзові вири: звідки вони взялись

Яскравий бірюзовий відтінок моря влітку зумовлений масовим розмноженням водоростей під назвою кокколітофорид.

Супутник NASA зафіксував в акваторії Чорного моря велетенські блакитні та бірюзові вири, спричинені розмноженням мікроскопічних водоростей. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Як зазначають фахівці, 22 червня супутник NASA під назвою PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) зафіксував колір літнього Чорного моря, використовуючи надчутливий інструмент OCI, Об’єктиви супутника показали велетенські блакитні та бірюзові вири.

Зазначається, що яскравий бірюзовий відтінок зумовлений масовим розмноженням мікроскопічних водоростей – кокколітофорид.

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"Ці організми вкриті крихітними пластинками з карбонату кальцію (крейди). Коли їх мільярди, вони відбивають сонячне світло, роблячи воду яскравою та світлою. Таке цвітіння зазвичай відбувається пізньою весною та на початку літа", - пояснюють фахівці.

В центрі розповіли, що в холодні пори року владу в морі перехоплюють інші мікроорганізми – діатомові водорості. Їхні оболонки складаються з кремнію, і саме вони роблять воду візуально похмурішою та темнішою, повертаючи морю його історичне "чорне" реноме

"Хоча кожна окрема водорість невидима неозброєним оком, масштаби їхнього цвітіння настільки колосальні, що з легкістю відстежуються з орбіти", - наголошують метеорологи.

Науковці додають, що супутниковий моніторинг дозволяє морським науковцям вивчати процеси що відбуваються в Чорному морі навіть у тих районах, де наукові експедиції на кораблях наразі неможливі або небезпечні через військові дії.

Відновлення Чорного моря після підриву Каховської ГЕС

Заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко заявив, що після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року вчені очікували масштабних і довготривалих змін у Чорному морі. Однак екосистема виявилася значно стійкішою, ніж прогнозували: найгостріші наслідки тривали лише кілька місяців, а вже через рік море майже повернулося до попереднього стану.

За його словами, найбільшим ударом для моря була прісна вода, забруднена різними органічними і промисловими речовинами, що були вимиті із затоплених підприємств Херсонщини, складів з хімікатами.

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