Саме мілководні ділянки, заболочені території та невеликі озерця підходять для цих птахів.

Поблизу Нікополя на території, де раніше було Каховське водосховище, зафіксували незвичайне явище, а саме повернення пеліканів. Одним з таких відео поділився місцевий житель, передає "Телеграф".

Після того, як Росія зруйнувала Каховську ГЕС природа почала відновлюватися у несподіваний спосіб. Зокрема біля Нікополя утворилися мілководні ділянки та заболочені території, що стали сприятливим середовищем для рідкісних птахів.

"На кадрах видно, як кілька кучерявих пеліканів плавають по мілководдю, що утворилося після значного обміління колишнього водосховища. Ці птахи є досить рідкісними для нашого регіону. Зокрема, рожевий та кучерявий пелікани, які занесені до Червоної книги України, зазвичай гніздяться в дельті Дунаю, на узбережжі Чорного моря та в окремих заповідних зонах півдня країни", - підкреслили у матеріалі.

Пелікани - що відомо

Пелікани є великими водними птахами, які мають масивне тіло, довгу шию та дзьоб, який у 4-5 разів довший за голову. Також на нижній частині дзьоба є мішок, який може розтягуватися та служити для ловлі риби. Птах може важити від 7 до 14 кілограмів, а розмах крил може сягати від 1,27 до 3,2 метра залежно від виду.

Пелікани харчуються переважно рибою, а також можуть ловити амфібій, дрібних ракоподібних та навіть комах. Зазвичай вони полюють всі разом, утворюючи лінію або дугу, аби загнати рибу на мілководдя. Інколи в такому полюванні беруть участь баклани, які допомагають підганяти рибу до пеліканів.

"Після руйнівних подій червня 2023 року, коли було пошкоджено Каховську ГЕС, рівень води у водосховищі різко впав, і на його місці з’явилися численні мілководні ділянки, заболочені території та невеликі озерця. Саме такі умови ідеально підходять для пеліканів, які шукають спокійні водойми для гніздування та пошуку їжі. Поява цих птахів у Нікопольському районі стала справжньою несподіванкою та свідченням того, як природа швидко адаптується до змін", - підсумували у "Телеграфі".

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Раніше орнітолог пояснив, чому в Україні немає звичайних ворон. За його словами, в нас лише водиться сіра ворона, яка має сіре тіло, чорні крила та голову.

"Цікаво, що сіра ворона не є надто численною. Вона полюбляє гніздуватися на високих деревах, здебільшого селиться вздовж водойм. Її раціон - це миші, молюски, великі комахи, мертва риба, залишки людської їжі тощо. Фактично вона часто виконує роль хижих птахів, намагаючись компенсувати їхню відсутність в багатьох екосистемах", - наголосив Олександр Пономаренко.

Також повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику помітили пташенят чорного лелеки. Орнітолог каже, що пташенята вже мають маленькі металеві кільця, а саме "паспортні документи" у світі птахів.

"Перевірив гніздо лелеки чорного, де позаминулого тижня кільцювали пташенят. Всі лелеченята виглядають чудово, всі модні, мають на кожній лапці по "обручці" на заздрість іншим лелекам свого виду", - розповів Сергій Домашевський.

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