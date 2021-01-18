Положення ускладнюється тим, що в багатьох випадках люди ненавидять комах, хоча вони мають вирішальне значення для харчового ланцюга.

Зміна клімату, інсектициди, гербіциди, забруднення, інвазивні види та зміни в сільському господарстві та землекористуванні призводять до того, що Земля щорічно втрачає до 2% комах.

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Ентомолог з Університету Коннектикуту Девід Вагнер сказав, що вченим необхідно з'ясувати, наскільки більша втрата комах, ніж інших видів.

"Є причина для великого занепокоєння, — додав він, - тому що вони є метою "атаки" із застосуванням інсектицидів, гербіцидів і світлового забруднення".

Співавтор і ентомолог Університету Іллінойсу Мей Беренбаум, володарка Національної медалі науки, сказала: "скорочення чисельності комах можна порівняти зі зміною клімату 30 років тому".

Положення ускладнюється тим, що в багатьох випадках люди ненавидять комах, хоча вони запилюють продукти харчування в світі і мають вирішальне значення для харчового ланцюга.

За словами Вагнера, комахи "є тією тканиною, з якої побудовані Мати-природа і дерево життя".

За його словами, два добре відомих види - бджоли і метелики-монархи-найкраще ілюструють проблеми і занепад комах. Кількість медоносних бджіл різко скоротилася через хворобу, паразитів, інсектициди, гербіциди і відсутність їжі.

За словами Вагнера, більш суха погода на заході США, викликана зміною клімату, означає, що метеликам дістанеться менше молочаю. А зміни в американському сільському господарстві, коли прибирають бур'яни і квіти, позбавляють бджіл можливості отримання нектару.

Але хороша новина полягає в тому, що, крім зміни клімату, люди можуть багато чого зробити, щоб зупинити скорочення кількості комах, якщо вони зрозуміють, що це глобальна проблема, яку потрібно вирішувати знизу.

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Автор: УНІАН