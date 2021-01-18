Зміна клімату, інсектициди, гербіциди, забруднення, інвазивні види та зміни в сільському господарстві та землекористуванні призводять до того, що Земля щорічно втрачає до 2% комах.
Читайте такожПестициди "вбивають" мозок малюків бджіл – науковціПроблема, яку іноді називають апокаліпсисом комах, схожа на головоломку. І вчені кажуть, що у них досі немає всіх частин, тому їм складно усвідомити масштаби і змусити світ помітити і щось зробити, передає ТСН з посиланням на New Yotk Post.
Ентомолог з Університету Коннектикуту Девід Вагнер сказав, що вченим необхідно з'ясувати, наскільки більша втрата комах, ніж інших видів.
"Є причина для великого занепокоєння, — додав він, - тому що вони є метою "атаки" із застосуванням інсектицидів, гербіцидів і світлового забруднення".
Співавтор і ентомолог Університету Іллінойсу Мей Беренбаум, володарка Національної медалі науки, сказала: "скорочення чисельності комах можна порівняти зі зміною клімату 30 років тому".
Положення ускладнюється тим, що в багатьох випадках люди ненавидять комах, хоча вони запилюють продукти харчування в світі і мають вирішальне значення для харчового ланцюга.
За словами Вагнера, комахи "є тією тканиною, з якої побудовані Мати-природа і дерево життя".
За його словами, два добре відомих види - бджоли і метелики-монархи-найкраще ілюструють проблеми і занепад комах. Кількість медоносних бджіл різко скоротилася через хворобу, паразитів, інсектициди, гербіциди і відсутність їжі.
За словами Вагнера, більш суха погода на заході США, викликана зміною клімату, означає, що метеликам дістанеться менше молочаю. А зміни в американському сільському господарстві, коли прибирають бур'яни і квіти, позбавляють бджіл можливості отримання нектару.
Але хороша новина полягає в тому, що, крім зміни клімату, люди можуть багато чого зробити, щоб зупинити скорочення кількості комах, якщо вони зрозуміють, що це глобальна проблема, яку потрібно вирішувати знизу.
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