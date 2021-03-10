Новини світу: у Румунії до туристів вийшов ведмідь просто на схилі
На гірськолижному курорті у Румунії до лижників вийшов ведмідь.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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На схилі в цей момент було з десяток туристів, і клишоногий наблизився до них на відстань у кілька метрів.
Групу відпочивальників врятувала блискавична реакція їхнього інструктора. Чоловік забрав на себе всю увагу звіра і почав втікати. Ведмідь схопився за інструктором, та вже за кілька хвилин втратив інтерес й повернувся у хащі.
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