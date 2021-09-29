Гриб у вигляді червоного кальмара і з запахом гниючої плоті виріс в Старосамбірському районі.

Жителі Львівської області виявили рідкісний вид грибів - Антурус Арчера (Clathrus archeri), який через незвичний вид в народі називають "Пальцями Диявола".

Про це повідомили в одній з Facebook-спільнот.

Гриб знайшли під час підготовки до етнофестивалю "В гості до бойків та о.Михайла Зубрицького" в селі Мшанець Старосамбірського району.

Антурус Арчера відрізняється специфічним видом на всіх стадіях свого розвитку. Спершу гриб знаходиться в желеподібному яйці. Після "вилуплення" він розкривається і "пальці диявола" починають активно рости в різні боки.

Читайте такожЧервона книга України поповниться майже 150 видами тварин: хто увійде до 4-го виданняВ кінцевому підсумку довжина відростків може сягати 5-10 сантиметрів. Зазвичай їх виростає від 3 до 8 штук.

Ще одна особливість гриба - різкий запах гниючої плоті, який виділяють кілька плям на "щупальцях". Запах приваблює мух, які обсідають гриб і потім забирають з собою його спори, допомагаючи "пальцям диявола" поширюватися на величезні відстані.

Clathrus archeri знаходиться в Червоній книзі і зустрічається переважно на Західній Україні. Вважається, що побачити такий гриб - до удачі.

Нагадаємо, раніше цьогоріч в місті Хмельницькому 32-річний чоловік потрапив до лікарні з важким отруєнням - він назбирав мухоморів, приготував їх і повечеряв.

Автор: Станіслав Кожемякін