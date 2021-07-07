Зараз медики стан потерпілого оцінюють як тяжкий.

У місті Хмельницькому 32-річний чоловік 6 липня потрапив у лікарню з тяжким отруєнням мухоморами.

Про це розповіла лікар з гігієни харчування Державної установи "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Валентина Щавінська, інформує видання "Є".

Вона розповіла, що чоловік сам назбирав лише мухомори, після чого приготував їх та повечеряв отруйними грибами. Вже через годину йому стало погано, але він встиг самостійно викликати лікарів.

"Чоловік назбирав тільки мухоморів. Відварив їх та повечеряв ними учора, 6 липня, близько сьомої години вечора. А вже через годину його забрали лікарі", - повідомила Щавінська.

Зараз медики стан потерпілого оцінюють як тяжкий: у нього сплутана свідомість та галюцинації.

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Автор: Олег Давигора