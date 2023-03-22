Вчені продовжують моніторинг узбережжя Чорного моря.

На Одещині у заповіднику "Тузловські лимани" зафіксовано першу в цьому році зграю дельфінів.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.

Він зазначив, що багато китоподібних загинули с 24 лютого 2022 року через жорстокий вплив, якого зазнала природа від російських загарбників.

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"З початку 2023 року наша команда щодня продовжує вести моніторинг узбережжя Чорного моря в межах нацпарку. І ось, напередодні Всесвітнього дня води, який 22 березня відзначає світова цивілізована спільнота, у водах Північно-Західної частини Чорного моря, в межах парку, з’явилася зграя дельфінів - афалін. Це перша невеличка зграя дельфінів у цей воєнний весняний час в наших водах", – розповів Русєв.

За його словами, в цьому році поки не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипі національьного парку.

Дельфіни в Чорному морі - деталі

На Одещині з 24 лютого 2022 року виявлено велику кількість дельфінів, загиблих через використання гідролокаторів кораблями РФ. Ці пристрої створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин. За ініціативою Одеської обласної прокуратури проведено огляди та розтини дельфінів, знайдених мертвими на узбережжі. Відібрані зразки направлено для проведення досліджень у Падуанський університет (Італія), та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверський університет (Німеччина).

За даними вчених, в цілому у Чорному морі через військове вторгнення РФ загинули біля 50 тис. морських тварин.

У Чорному морі на Одещині на зимівлю залишились дельфіни, які постраждали через військову агресію РФ.