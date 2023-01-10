Зазвичай дельфіни у цю пору року зимують на глибинах моря біля Криму, берегів Грузії та Туреччини.

У Чорному морі на Одещині на зимівлю залишились дельфіни, які постраждали через військову агресію РФ. Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Він зазначив, що у нацпарку, в прибережній зоні Чорного моря, в серпні-вересні 2022 року часто з’являлися дельфіни, які мандрували за зграями риб. В той же час йому та місцевим жителям вдалося побачити дельфіна-афаліну і зараз, взимку.

"Зазвичай ці тварини у цю пору року зимують на глибинах моря біля Криму, берегів Грузії, Туреччини. Але після повномасштабного нападу рашистів на Україну і створення армагедону для китоподібних на Чорному морі через вплив сонарів і бомбардування багато тварин було вбито і багато з них отримали контузії від потужних вибухів", - написав Русєв.

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За його словами, зараз такі контужені самотні тварини замість того, щоб з родинами зимувати на глибині моря, блукають у мілководді північно-західної частини Чорного моря, де дуже мало їжі.

Вчений додав, що в акваторії Чорного та Азовського морів живуть три види китоподібних, які потребують захисту від жахливих наслідків війни. Задля їх збереження парк "Тузлівські лимани" разом з Інститутом зоології НАН України та Українським товариством охорони птахів подали до Міндовкілля пакет документів. Зокрема, йдеться про створення для тварин великого за площею чорноморського резервату в акваторії північно-західної частини Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині з 24 лютого 2022 року виявлено понад 120 дельфінів, загиблих через використання гідролокаторів кораблями РФ. Аналогічні факти фіксуються в інших країнах, зокрема Румунії, Болгарії та Туреччині.

Водночас, на думку вчених, у Чорному морі, на території кількох країн, через військову агресію РФ вже загинули десятки тисяч дельфінів, але багато трупів тонуть, або на березі їх останки поїдають інші тварини. Тому зафіксувати усі випадки загибелі дельфінів неможливо.

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