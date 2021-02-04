У разі ухвалення закону, попередила експерт, містобудівна документація на держрівні не підлягатиме експертизі та стратегічній екологічній оцінці.

Нардепи Верховної Ради не дотрималися даних ЄС обіцянок і скасували екологічну оцінку щодо з'ясування впливу містобудівної діяльності на довкілля. Народні обранці навіть не звернулися до профільного комітету ВР з цього питання.

Про це у своєму Facebook повідомила Тетяна Лампіка - керівник ГФ "Екопатруль" та ОО ПЗУ Дніпропетровської області, член Громадської ради в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

Лампіка наголосила, що цей закон давав можливість оцінити вплив на довкілля навіть на етапі наміру зміни цільового призначення земельної ділянки.Читайте такожГлава "Екопатруля" оцінила ефективність роботи керівника Держекоінспекції

"На думку керівництва парламенту, містобудівна діяльність не є такою, що впливає на стан довкілля", - висловила вона обурення.

Вона припустила, що, можливо, тому законопроект й не надходив на розгляд Комітету з екологічної політики.

У зв'язку з цим Лампіка назвала ситуацію критичною: закон у разі його ухвалення скасує необхідність проведення процедури стратегічної екологічної оцінки за генеральною схемою планування території України.

Керівник ГФ "Екопатруль" попередила, що таке рішення порушує Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Вона зазначила, що "за" законопроект проголосували 258 депутатів, і назвала такі дії "вироком для СЕО в містобудівній діяльності".

Серед тих, хто підтримав скасування СЕО – дев'ять депутатів екологічного комітету. Лампіка назвала їхні імена: Л.Василенко – "Голос", А. Задорожний, О. Криворучкіна, І. Кривошеєв, А. Маріковський, К. Нестеренко, Ю. Овчиннікова, П. Якименко, і сам голова Комітету О. Бондаренко. Всі - "Слуги народу".

"Це ті, хто найбільше піариться на екологічних питаннях, а в сесійній залі дисципліновано піднімає руку, коли треба", – обурилася керівник "Екопатруля".

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Автор: УНІАН