Тепер дно водосховища активно заростає травою.

Два місяці тому, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, внаслідок чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей було затоплено.

Вода зруйнувала численні житлові будинки, ємності з нафтою тощо. Потік прісної води проніс територіями потерпілих областей уламки, каналізаційні відходи, нафту, трупи тварин та птахів.

Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилась приблизно на 14 метрів. Тепер його дно активно заростає травою.

В "Укргідроенерго" наголошують, що обміління Каховського водосховища створило низку проблем: спровокувало дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, зруйнувало зрошувальні системи та систему забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС.

Там акцентують, повноцінний запуск АЕС після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища. Без відновлення не буде і повноцінної подачі води в Крим після звільнення.

Каховське водосховище і Каховська ГЕС - останні новини

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і спровокованої цим техногенної катастрофи прямі збитки оцінили щонайменше в 2 млрд доларів, збитки, завдані довкіллю, у 146 млрд грн. Повідомлялося, що електростанцію буде неможливо відновити.

Однак вже в липні в "Укргідроенерго" повідомили, що будівництво нової ГЕС є можливим, і це займе 7 років.

Минулого місяця Кабмін затвердив експериментальний проект з початку відбудови Каховської гідроелектростанції. Проект розрахований на два роки, координуватиме його Міністерство економіки, а замовником робіт буде "Укргідроенерго".

Тепер, через два місяці після російського теракту, 15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни все ще залишаються небезпечними для людини, бо не відповідають санітарним нормам.

Вас також можуть зацікавити новини: