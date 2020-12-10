За прогнозами вчених, до 2040 року цей розрив тільки збільшуватиметься і зросте втричі.

Маса предметів, які створила людина, у 2020 році перевищить масу всіх живих істот на планеті.

Відповідне дослідження ізраїльські вчені опублікували у журналі Nature, передає Громадське.

Науковці розрахували масу штучного матеріалу, створеного з 1900 року і до 2020 року, та порівняли її з масою всього живого на планеті (біомасою). Їхнє дослідження показує, що через збільшення споживання та розвиток міст маса штучних предметів перевищила біомасу.

На початку ХХ століття маса антропогенних об'єктів дорівнювала приблизно 3% загальної біомаси у 1,1 тератонни (треба додати 12 нулів). У 2020 році маса штучних матеріалів досягла 1,1 тератонни та перевищила масу всього живого.

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Найбільший вплив на збільшення маси штучних об'єктів мали будівельні матеріали, зокрема цегла, бетон та асфальт. Також значний вплив мають пластикові предмети. Маса предметів, виготовлених людьми, становила 5% від біомаси у роки після Другої світової війни. Потім розрив почав стрімко скорочуватися.

Упродовж останніх п'яти років людство виробляє предмети зі швидкістю 30 гігатонн (додати 9 нулів) на рік. За прогнозами науковців, якщо виробництво триватиме такими темпами до 2040 року, то маса штучних предметів зросте втричі до 3 тератонн.

Збільшення маси антропогенних об'єктів впливає, зокрема, на рослини. Так, через вирубку лісів, забудови, посіви сільськогосподарських культур зменшується різноманітність рослин.

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Автор: УНІАН