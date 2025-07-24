Риба розміром з людину і важить десятки кілограмів.

На Рівненщині місцевий рибалка став героєм дня, витягнувши з водосховища справжнього велетня — сома вагою 32 кілограми та довжиною майже два метри. Про це повідомляє місцквий паблік "Рівне Труха".

"Рівнянин спіймав сома розміром з людину. Трофей виловили на водосховищі у Хрінниках – вага 32 кг, довжина майже 2 метри", - йдеться у публікації.

У коментарях місцеві мешканці пишуть, що насправді це далеко не рекорд для даної водойми.

Відео дня

"Я там живу, ловили ще більші, просто не розголошували це. В 17 році батько витягнув на 53кг сома, там дійсно водяться великі рибини", - написав один з користувачів.

Також опубліковано знімок "трофея":

Варто додати, що цей улов насправді - непересічна подія, адже соми таких габаритів у наших водоймах трапляються дедалі рідше. Соми-гіганти, які можуть жити десятки років, є своєрідними індикаторами здоров’я екосистеми. Їхня присутність у Хрінницькому водосховищі свідчить, що водойма ще зберігає біорізноманіття, але екологічні виклики, як-от забруднення чи зміни клімату, можуть поставити це під загрозу.

Інші новини про рибний світ українських водойм

Як писав УНІАН, науковці провели "перепис" населення у річках та ставках чорнобильскої зони і виявили дивну відмінність від водойм за межами зони. А саме той факт, що в заповіднику майже відсутні чужорідні види риб, які сьогодні широко розповсюджені по всій країні.

Також ми розповідали, що за подальшого потепління клімату в українських річках можуть з'явитися піраньї. Поки що їм не вдається прижитися у нашому кліматі.

Вас також можуть зацікавити новини: