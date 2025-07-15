Спостереження такого типу проводяться нечасто, хоча дають безліч корисної інформації.

Вчені провели дослідження популяції риб у водоймах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Виявилося, що видовий склад тут дещо відрізняється від того, що можна побачити у водоймах за межами зони, повідомляє пресслужба установи.

Іхтіологічні дослідження проводилися в межах програми "Літопис природи в Чорнобильському заповіднику" в пониззі річок Уж й Прип’ять, а також у водоймах осушувальної системи. За їх результатами ідентифіковано 19 видів риб, в основному - типові представники іхтіофауни досліджуваних водойм. І це ключовий момент.

"Цікавим фактом є досить низька чисельність в уловах інвазійних видів риб, які в інших водоймах регіону представлені значно більше. Так, наприклад, ми не виловили жодної особини амурського чебачка та сонячного окуня. Чисельність головешки ротаня та карася сріблястого в осушувальних каналах була мінімальною. Можливо це пов’язано з відносно природним станом водойм заповідника та досить стабільним станом іхтіоценозів", - йдеться у повідомленні.

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Дослідники пояснили, що у природних, незмінених водоймах чужорідним видам складно прижитися, бо там вже сформовані стабільні екосистеми.

Фахівці наголошують: вивчення риб у Чорнобильському заповіднику має особливе наукове значення. У зоні відчуження склалися унікальні умови: тут довго не було господарської діяльності, збереглася природа, а також є постійний вплив радіаційного фону. Усе це створює особливе середовище для спостереження за тим, як змінюється життя риб у майже природних умовах.

Якщо проводити такі дослідження регулярно, це допоможе зрозуміти, як змінюється склад видів риб, яку роль відіграють водойми у збереженні рідкісних видів, а також як без втручання людини відновлюється водна фауна. Такі спостереження важливі для того, щоб краще зрозуміти, як риби впливають на стан водойм і як зберігати біорізноманіття в умовах впливу радіації.

Хоча за результатами лише однієї експедиції робити остаточні висновки складно, дослідники сподіваються, що подібні роботи триватимуть і допоможуть краще вивчити риб у Чорнобильському заповіднику.

Інші новини про природу в Чорнобильській зоні

Як писав УНІАН, у Чорнобильській зоні відчуження знайшли рідкісну мишівку лісову, яка занесена до Червоної книги України. Тварину виявили під час польових робіт співробітники Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Мишівка схожа на лісову мишу, але має набагато довший хвіст. Цей вид має більш вразливий статус і занесений також до Європейського Червоного списку, Бернської конвенції та директиви Європейського Союзу "Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори".

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