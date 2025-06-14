Не дивлячись на грізний вигляд, ці жуки людей не кусають.

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили жука, якого занесено до Червоної книги України.

Як йдеться на сторінці Заповідника в соцмережі, це жук-олень або рогач звичайний (Lucanus cervus). Жук-олень – найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з"рогами", 8 см завдовжки.

"Його величезні роги – це дуже розвинені верхні щелепи. У самки вони зовсім маленькі й на роги не схожі.

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Не дивлячись на грізний вигляд, ці жуки людей не кусають. Живляться деревним соком та сухою деревиною.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

Нещодавно у Чорнобильському заповіднику побачили рідкісну ящірку, яка має назву "веретільниця". Вона неотруйна, спокійна, більшість часу проводить під землею, а також любить полювати на дощових черв'яків.

А буквально вчора стало відомо, що на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у розпалі черепаховий сезон, однак шанси на появу нового потомства дуже низькі.

Фахівці розповіли, що в різних частинах Європи втрати кладок болотяної черепахи через хижаків можуть становити 70-90%. Навіть без урахування інших ризиків, як-от грибкові захворювання чи невідповідна вологість ґрунту, лише 5-15% яєць за сезон дають життєздатне потомство.

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