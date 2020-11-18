Казахстан – традиційна зупинка для багатьох видів перелітних пернатих.

Понад тисячу рожевих фламінго дорогою в теплі краї зупинились перепочити на озері Караколь у Казахстані.

Читайте такожДо кенійського нацпарку вперше за 8 років повернулися цілі зграї рожевих фламінго (фото, відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кадри зняв місцевий житель і виклав їх у мережу.

Птахи, що сідають на воду, схожі на велетенський рожевий острів, який дрейфує озером.

Казахстан – традиційна зупинка для багатьох видів перелітних пернатих.

Фламінго залишаються тут на тиждень, а потім мандрують далі на південь - в Туркменістан та Іран.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська