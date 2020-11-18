Птахи, що сідають на воду, схожі на велетенський рожевий острів / Скріншот
Понад тисячу рожевих фламінго дорогою в теплі краї зупинились перепочити на озері Караколь у Казахстані.
Читайте такожДо кенійського нацпарку вперше за 8 років повернулися цілі зграї рожевих фламінго (фото, відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Кадри зняв місцевий житель і виклав їх у мережу.
Птахи, що сідають на воду, схожі на велетенський рожевий острів, який дрейфує озером.
Казахстан – традиційна зупинка для багатьох видів перелітних пернатих.
Фламінго залишаються тут на тиждень, а потім мандрують далі на південь - в Туркменістан та Іран.
Острів фламінго: понад тисячу птахів зупинилися перепочити на озері Караколь у Казахстані
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