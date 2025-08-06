В Україні деякі види сарани періодично дають спалахи чисельності.

В Україні мешкає кілька видів сарани, які належать до небезпечних. Одним із них є перелітна сарана, але у світі є й більш небезпечні види цих комах. Про це розповів ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм у коментарі "Телеграфу".

"У нас із таких найнебезпечніших - це перелітна сарана, італійський прус і марокканська кобилка", - поділився експерт.

Халаїм зазначив, що два останні види періодично дають спалахи чисельності. Проте їхні зграї значно менші, ніж у перелітної сарани.

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Ентомолог додав, що італійський прус і марокканська кобилка не надто впливають на сільське господарство, але все ж таки шкода від них іноді теж буває.

"Якщо дивитися у світовому масштабі, є ще пустельна сарана, але вона поширена в країнах Африки та на Близькому Сході. Вона, на відміну від нашої перелітної сарани, може розмножитися майже протягом усього року. Якщо наша дає одне покоління, то там три, чотири, п'ять поколінь може за рік розвиватися. Вона більше пристосована до міграцій, великі дистанції може долати за день. Пустельна сарана є найбільш небезпечним шкідником. Але, слава Богу, її в нас немає", - підкреслив Халаїм.

Чому в Україні спостерігається нашестя сарани

Раніше кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко розповів, що цього літа південними регіонами України поширилася сарана через посушливу весну.

Експерт зазначив, що сарана має чіткий однорічний цикл розвитку. В Україні зиму вона переживає на стадії кубишки. Він пояснив, що це така яйцекладка, в якій приблизно 80 яєць.

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