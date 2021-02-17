За словами Мальованого, «звернення про екологічні порушення почнуть опрацьовуватись Державною екологічною інспекцією майже одразу після їх фіксації громадянами».

В Україні запустили чат-бот, через який можна повідомити про екологічні порушення.

Про це голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив у Facebook.

«Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скиду промислових стоків у річку або ж виявили несанкціоноване сміттєзвалище, можете, не полишаючи місце порушення, подати звернення через чат-бот Save Eco Bot. Така скарга надходить до Держекоінспекції і є підставою для проведення позапланової перевірки, за результатами якої розраховуються збитки, порушникам пред’являються штрафи та надаються приписи щодо усунення порушень», - написав він.

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За словами Мальованого, «звернення про екологічні порушення почнуть опрацьовуватись Державною екологічною інспекцією майже одразу після їх фіксації громадянами».

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Автор: УНІАН