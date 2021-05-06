У центрі Києва розквітнули 100 тис. нідерландських тюльпанів.
Читайте такожВчені показали найогиднішу орхідею (фото)Як повідомляє прес-служба КМДА, півроку тому на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ висадили 100 тис. цибулин цих квітів різних сортів.
Тюльпани привезли з Королівства Нідерланди за ініціативи почесного консула України в Амстердамі Еміля де Севрена Жакета та за підтримки посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.
"100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні", - йдеться в повідомленні.
Сорти підбирали за кольорами:
- жовті, жовтогарячі, червоні - Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze;
- рожеві - Salmon van Eijk;
- фіолетові - Negrita Purple.
Залежно від сорту тюльпани мають різну висоту і створюють об'ємну картину.
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