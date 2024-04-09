26% території України є потенційно небезпечними.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі близько 156 тис. квадратних кілометрів, тобто 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор.

"Прагнемо створити ефективний ринок розмінування, залучити максимум інновацій, налагодити масове виробництво техніки, щоб процес знешкодження російського мінного сміття зайняв не десятиліття, а роки", - сказав Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, вже дві сертифіковані вітчизняні машини залучені в розмінуванні, також відбуваються випробування третьої.

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Крім того, він відмітив, що було створено міжнародну коаліцію гуманітарного розмінування, яка залучила в цей сектор понад 700 млн доларів.

"Від початку року вже обстежено понад 80 тисяч гектарів земель, з яких 74 тисячі гектарів ми повернули в експлуатацію. Сертифіковано 34 оператори протимінної діяльності, ще десятки підприємств проходять цю процедуру. Загалом розмінуванням займаються близько 750 піротехнічних груп. Робимо все можливе, щоб їхня кількість постійно зростала", - додав прем’єр-міністр.

Розмінування в Україні

За два роки війни українці на звільнених територіях продовжують натрапляти на російські міни й втрачати кінцівки або й життя.

У лютому 2024 року в ДСНС назвали три основні регіони, які є найбільш забрудненими вибухівкою - це Харківська, Донецька і Херсонська області.

8 квітня повідомлялося, що вже понад тисячі цивільних осіб постраждали від мін в Україні.

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