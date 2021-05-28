У Європі з'явився рідкісний вид лемурів – Сіфака Кокереля, яких жартома ще називають лемурами-танцюристами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що до британського звіринця у Честері з США привезли пару таких звірків – Беатріс та Еліота.
Захисники природи дуже хочуть, щоб вони швидко прижилися на новому місці та в найближчому майбутньому дали потомство.
Є інформація, що дуже скоро цей вид лемурів з'явиться й в Німеччині.
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Сифака Кокереля: що відомо про рідкісний вид лемурів
Раніше цей вид лемурів вважався підвидом чубатого Індрі, зараз виділений в окремий вид.
Названий на честь французького натураліста Шарля Кокереля. А ось слово «сіфака» походить від звуків, що видаються цими тваринами в малагасійської інтерпретації «сіф-аук».
У дикій природі вони живуть тільки в сухих листопадних лісах на північному заході Мадагаскару, включаючи прибережну частину острова.
Під час вологого сезону харчуються в основному молодим листям, квітами, фруктами, корою дерев, а під час сухого сезону – зрілим листям та бруньками.
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