Звірів привезли до британського звіринцю у Честері з США.

У Європі з'явився рідкісний вид лемурів – Сіфака Кокереля, яких жартома ще називають лемурами-танцюристами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що до британського звіринця у Честері з США привезли пару таких звірків – Беатріс та Еліота.

Захисники природи дуже хочуть, щоб вони швидко прижилися на новому місці та в найближчому майбутньому дали потомство.

Є інформація, що дуже скоро цей вид лемурів з'явиться й в Німеччині.

Читайте такожГігантські видри вперше за 30 років дали потомство в Аргентині (відео)У світі діє програма збереження цього виду тварин від повного зникнення. За останніми даними, зараз їх кількість скоротилася на 80%.

Сифака Кокереля: що відомо про рідкісний вид лемурів

Раніше цей вид лемурів вважався підвидом чубатого Індрі, зараз виділений в окремий вид.

Названий на честь французького натураліста Шарля Кокереля. А ось слово «сіфака» походить від звуків, що видаються цими тваринами в малагасійської інтерпретації «сіф-аук».

У дикій природі вони живуть тільки в сухих листопадних лісах на північному заході Мадагаскару, включаючи прибережну частину острова.

Під час вологого сезону харчуються в основному молодим листям, квітами, фруктами, корою дерев, а під час сухого сезону – зрілим листям та бруньками.

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Автор: Катерина Шварц