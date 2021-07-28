У тварини діагностували дисплазію колінних суглобів.

У зоопарку Харкова померла 23-річна слониха Тенді.

Про це повідомили у прес-службі харківського зоопарку.

Тенді приїхала до зоопарку з Одеси у дворічному віці. Вже тоді, за даними зоопарку, у неї були проблеми зі здоров'ям.

"З часом, коли слоненя почало набирати вагу, кіпери помітили проблеми із задніми ногами. Тенді шкутильгала, неправильно ставила стопу, що призвело до викривлення ніг і системних змін, які не дозволяли нормально рухатися", — йдеться у повідомленні.

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Діагноз тварині поставили разом зі спеціалістом з Європейської асоціації зоопарків і акваріумів: дисплазія колінних суглобів. Причиною виникнення захворювання назвали генетичний фактор.

"І саме на таке захворювання страждав батько Тенді – слон Тарун", — кажуть у зоопарку.

Слонисі призначили терапію. На певному етапі західні спеціалісти запропонували застосувати евтаназію.

"Але стан слона давав надії. І зважаючи на гуманне ставлення до тварин у Харківському зоопарку, було вирішено продовжити лікування Тенді — улюблениці відвідувачів і працівників зоопарку. Лікування давало ефект, проте тимчасовий", — йдеться у дописі.

Останнім часом стан Тенді стрімко погіршився. Хвороба взяла гору – Тенді померла.

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Автор: Вікторія Гордієнко