У заповіднику розповіли, що завдяки супутниковим передачам зафіксували вже чотирьох нових птахів.

У Чорнобильському заповіднику було зафіксовано новий вид птаха – мартин скельний (Larus michahellis).

Як повідомляється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, птах був помічений трансмітером в Польщі навесні 2021 року. Мартин пролетів над Заповідником 6.05.2023 р. по лівому березі річки Прип’ять на північний захід.

Загалом ареал виду охоплює узбережжя Середземного моря до Адріатики, а далі - на південь до Тунісу, Пелагських островів і Мальти, Егейське море, Крит і Кіпр. Окремі гніздування зустрічаються у центральній Європі та Великій Британії.

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"Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території були отримані дані по чотирьох нових видах пернатих – орел-могильник (Угорщина), мартин делаверський (Польща), орел яструбиний (Франція), і ось відтепер – мартин скельний", - сказано у повідомленні.

Таким чином, в Заповіднику зареєстровано 226 вид птахів.

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