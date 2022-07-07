Малюка поки що оберігає мати і носить його з собою.

В Одеському зоопарку народилось дитинча зеленої мавпи.

Про це повідомили у прес-службі комунальної установи Одеський зоологічний парк.

"В Одеському зоопарку поповнення. Щасливими батьками стала родина мавп. У зелених мавп народився малюк, його поки що оберігає мати і носить його з собою", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що зелена мартишка (Chlorocebus sabaeus) — представник родини мавпових. Це мавпа Старого Світу із золотисто-зеленим хутром. Кінчик хвоста – золотисто-жовтий, як і задні частини ніг та щоки. Ці мавпи не мають помітної смужки хутра на бровах, як інші представники роду Chlorocebus, а у самців – блакитна мошонка.

Довідка. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" із 1938 року. Колекція звіринця становить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

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