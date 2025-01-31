Зазвичай ці квіти починають цвітіння лише навесні.

Через аномально теплу зиму в Карпатах почали проростати крокуси, які зазвичай розквітають навесні. Відповідними кадрами у соцмережах діляться місцеві мешканці.

"Друзі, не повірите. Сьогодні, 31 січня 2025 року. Ми вийшли на полонину, і що ми побачили? Перші бриндуші, крокуси – по-різному їх називають. От наслідки глобального потепління", – розповідає на відео місцевий мешканець Роман Клим.

За його словами, квіти знайшли на полонині Борсучина, що неподалік туристичного центру Ворохта на Івано-Франківщині.

Погода в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, через аномальне тепло у Києві фіксують нові температурні рекорди. За даними метеорологів, у четвер мінімальна температура повітря у столиці склала 3°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати, зафіксованого у 2002 році.

Втім, вже початок лютого принесе в Україну помітне похолодання з опадами. Причому зміна погоди одночасно зачепить майже всю територію країни.

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