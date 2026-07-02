Яскраві співочі птахи перебувають під величезною загрозою зникнення: у чому причина

Деякі види птахів піддаються більшому ризику вимирання через такі особливості, як маса тіла чи харчові вподобання.

Яскраве, немов намальоване, пір’я барвистих птахів зазвичай є привабливими та харизматичними символами охорони природи. Про це пише Popular Science.

Однак, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Conservation Biology, саме ці кольори можуть підвищувати ризик їхнього зникнення в деяких частинах світу.

Минулого року співавторка дослідження Наталія Окампо-Пеньюела, орнітологиня з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, та Монте Ніт-Клегг, співавтор з Каліфорнійського університету в Девісі, провели кілька годин у джунглях В’єтнаму, сподіваючись побачити рідкісного птаха з моторошною назвою.

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Цікаво, що комірчастий сміхотливий дрізд (Trochalopteron yersini), або птах Хелловіна, отримав свою назву завдяки помаранчевому, сріблястому та чорному забарвленню й характерному, співучому крику. Завдяки поєднанню яскравих кольорів та унікальних пісень, вони користуються великим попитом у торгівлі домашніми тваринами. Їхній ареал проживання становить усього 239 квадратних миль, і Міжнародний союз охорони природи (IUCN) вважає їх такими, що перебувають під загрозою зникнення.

"У нашого гіда було таємне укриття глибоко в лісі, звідки можна було спостерігати за цим рідкісним птахом, і ми кілька годин терпляче чекали, коли він з’явиться. Ми майже втратили надію, коли з’явилася пара й гралася на колоді перед нами. Це було захоплююче видовище", - розповіли вони.

Під час цієї експедиції Окампо-Пеньюела та Ніт-Клегг замислилися над тим, наскільки затребуваний цей "хелловінський птах" як серед орнітологів, так і серед продавців домашніх тварин. Обидва вони також є завзятими орнітологами, які помітили скорочення чисельності барвистих співочих птахів у Південно-Східній Азії, і їм стало цікаво, чи існує якийсь зв’язок між яскравістю забарвлення та ризиком вимирання.

Відомо, що деякі види птахів піддаються вищому ризику вимирання через такі особливості, як маса тіла або харчові вподобання, які роблять їх більш вразливими до впливу людини на навколишнє середовище, наприклад, вирубки лісів або урбанізації. Але чи може їхнє забарвлення також відігравати певну роль?

Фактор вимирання

У цьому дослідженні вчені вивчили, як особливості птахів, які цінуються людьми (наприклад, їхнє забарвлення та звуки), можуть впливати на ризик їхнього вимирання. Вони зосередилися на горобцеподібних птахах - найчисленнішій і найрізноманітнішій групі птахів.

Важливо, що горобцеподібні становлять понад половину відомих видів птахів на Землі й включають ворон, синиць, горобців та ластівок. Горобцеподібні птахи, яких також називають співочими або сидячими птахами, завдяки формі лап можуть сидіти на невеликих гілках. Ця адаптація означає, що вони можуть жити в найрізноманітніших мікросередовищах.

Команда створила комп’ютерні моделі, які відображали наявні дані про забарвлення птахів та інші ознаки. Ці моделі покликані виявити взаємозв’язок між забарвленням і статусом вимирання.

Одна з моделей враховувала забарвлення поряд із раціоном харчування, формою крил, розміром тіла та іншими характеристиками птахів. Окрема модель накладала географічний ареал птахів на першу модель, яка досліджувала фізичні характеристики, щоб показати, як птахи відрізняються за регіонами.

Третя модель включала дані про антропогенні економічні фактори, а четверта - дані з бази даних "Співочі птахи в торгівлі", щоб показати взаємозв’язок між забарвленням і торгівлею птахами.

Зазначається, що ці моделі показали: птахи з яскравішим забарвленням наражаються на більший ризик. Ця кореляція також сильніша в регіонах з помірним кліматом, ніж у тропіках, та в країнах із меншим впливом людини на навколишнє середовище. Однак відмінності проявляються також залежно від географічного положення та культури.

На думку дослідників, це вказує на те, що птахи перебувають під загрозою не з одних і тих самих причин скрізь. Хоча торгівля домашніми тваринами є частиною проблеми для співочих птахів у Південно-Східній Азії, втрата середовища існування та зміна клімату, ймовірно, відіграють більшу роль в Африці та Латинській Америці. Окампо-Пеньюела та Ніт-Клегг зазначили:

"Під час нашого дослідження ми виявили, що позитивний взаємозв’язок між ризиком вимирання та яскравістю забарвлення існував навіть для тисяч видів птахів, які, як відомо, не були об’єктом торгівлі. Цю закономірність набагато складніше пояснити: що ще в яскравому забарвленні підвищує статус виду як загрози? Можливо, яскравіші птахи зазнають труднощів з охолодженням в умовах потепління клімату? Або їхня помітність підвищує ризик хижацтва? Ми справді не впевнені!"

Люди захищають те, що люблять

Зазначається, що торгівля домашніми тваринами сама по собі не підвищує ризик вимирання для яскравих птахів. Потрібні додаткові дослідження, щоб виявити всі фактори, що впливають на ситуацію, але команда припускає, що хижацтво, зміни у землекористуванні та зміна клімату - все це можливі фактори. Команда сподівається, що ці результати допоможуть у розробці майбутніх методів збереження птахів.

"Люди, як правило, більше піклуються про цих яскравих птахів і об’єднуються навколо них, що робить їх справді важливими індикаторними видами для збереження. Однак, якщо ми втратимо найяскравіших представників цього виду, ми втратимо тих, хто найбільше дорогий людям і хто робить найбільший внесок у збереження їхньої популяції. Ми хочемо, щоб люди зафіксували красу цих птахів через об’єктив фотоапарата або бінокль", - сказала Ніт-Клегг.

Новини про екологію

В Аргентині планують випустити в дику природу вирощених у неволі гривастих вовків, щоб врятувати цих реліктових тварин від вимирання.

Як пише zielona.interia.pl, ці вовки мешкають у пампасах - відкритих трав’янистих рівнинах Бразилії, Парагваю, Болівії та Аргентини. Це найбільший представник родини псових у цьому регіоні, який вважається реліктовим видом, залишком стародавньої, плейстоценової фауни континенту. У нього руда шерсть і темна грива на спині, а через форму морди він дуже схожий на лисицю.

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