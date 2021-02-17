Київ перебуває на восьмому місці у світовому антирейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Читайте такожПівдень України може перетворитися на пустелю: у Мінприроди назвали причинуПро це свідчать дані інтернет-ресурсу IQAir, що відстежує якість повітря в режимі реального часу.
Так, станом на 10:40 17 лютого індекс забруднення повітря в Києві становить 155 за норми 50.
Згідно з рейтингом, найзабрудненіше повітря зараз у місті Колката (Індія), на другій сходинці – Делі (Індія), на третій – Дакка (Бангладеш), на четвертій – Лахор (Пакистан), на п’ятій – Сараєво (Боснія).
Учора, 16 лютого, Київ перебував на 20-му місці в цьому антирейтингу.
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