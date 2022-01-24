Ведмедиків представили громадськості перед Китайським Новим роком.

У Китаї одразу два десятки маленьких панденят вперше показали загалу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Усі тваринки живуть у центрі з розведення панд на південному заході у провінції Сичуань. Вони народилися торік, і наймолодшому з малюків зараз 120 днів, а найстаршому - 190.

Адміністрація закладу вирішила показати ведмедиків громадськості перед Китайським Новим роком, який відзначатимуть уже наступного вівторка, 1 лютого.

Читайте такожПерша реакція маленьких панд на сніг потрапила на відеоЗазначається, що втримати таку кількість непосидючих тварин доглядачам було досить непросто, адже малеча не бажала сидіти на місці та постійно розбігалася.

Велика панда належить до уразливих видів, а до 2017 року вважалася видом, що зникає. Популяція цих тварин зменшується, а рівень народжуваності досить низький. У Китаї передбачено смертну кару за вбивство панди.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї відкрився ще один заповідник з гігантськими пандами.

А у китайському зоопарку вперше показали унікальну коричневу панду.

Вас також можуть зацікавити новини: