Чорно-білі панди у бельгійському зоопарку насолоджуються іграми в снігу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Це перше знайомство тварин з зимовими опадами. Двійко панденят народилися у звіринці у серпні 2019-го. Малюками на сніг їх не пускали, а перші кучугури, в яких можна погратися, засипало саме зараз.
Доглядачі лише усміхаються, дивлячись на те, як ведмеді бавляться у снігу. Він, кажуть, пандам не зашкодить, бо тварин від холоду береже товсте хутро. А клімат у горах рідного для них Китаю передбачає, зокрема, зимові забави за низьких температур.
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