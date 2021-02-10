Пандам сніг не зашкодить, бо тварин від холоду береже товсте хутро.

Чорно-білі панди у бельгійському зоопарку насолоджуються іграми в снігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Це перше знайомство тварин з зимовими опадами. Двійко панденят народилися у звіринці у серпні 2019-го. Малюками на сніг їх не пускали, а перші кучугури, в яких можна погратися, засипало саме зараз.

Доглядачі лише усміхаються, дивлячись на те, як ведмеді бавляться у снігу. Він, кажуть, пандам не зашкодить, бо тварин від холоду береже товсте хутро. А клімат у горах рідного для них Китаю передбачає, зокрема, зимові забави за низьких температур.

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Автор: УНІАН