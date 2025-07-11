На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника живуть сарни, також відомі як європейські козулі.
Знімок однієї з представниць цього виду опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook. Як відомо, ці тварини є дуже обережними та полохливими:
"Сутінки повільно вкривають ліс м’яким серпанком. Повітря густішає і звуки стихають. І раптом, поміж тіней, виринає вона - сарна. Тиха, витончена, обережна. У цю пору вона мов дух лісу: присутня, але майже невидима. Напружена й пильна, вона дослухається до кожного шелесту, принюхується, обережно ступає. Її рухи точні, майже невловимі, адже цей час доби належить хижакам... Але поки - тиша. І сарна зникає в тіні, так само легко, як і з’явилася…".
Інші жителі Зони відчуження
Нагадаємо, раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили веретільницю - неотруйну змієподібну ящірку, що проводить довгу частину життя під землею.
Також під час польових робіт працівники Інституту ядерних досліджень помітили мишівку лісову, яка занесена до низки природоохоронних списків Європи.