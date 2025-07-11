Її хутро влітку рудувате, а взимку сіре або буре.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника живуть сарни, також відомі як європейські козулі.

Знімок однієї з представниць цього виду опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook. Як відомо, ці тварини є дуже обережними та полохливими:

"Сутінки повільно вкривають ліс м’яким серпанком. Повітря густішає і звуки стихають. І раптом, поміж тіней, виринає вона - сарна. Тиха, витончена, обережна. У цю пору вона мов дух лісу: присутня, але майже невидима. Напружена й пильна, вона дослухається до кожного шелесту, принюхується, обережно ступає. Її рухи точні, майже невловимі, адже цей час доби належить хижакам... Але поки - тиша. І сарна зникає в тіні, так само легко, як і з’явилася…".

Інші жителі Зони відчуження

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили веретільницю - неотруйну змієподібну ящірку, що проводить довгу частину життя під землею.

Відео дня

Також під час польових робіт працівники Інституту ядерних досліджень помітили мишівку лісову, яка занесена до низки природоохоронних списків Європи.

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